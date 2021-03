Flere ministre kunne onsdag på et pressemøde fortælle om udbetalingen af de sidste indefrosne feriepenge. Her er det finansminister Nicolai Wammen (S) og skatteminister Morten Bødskov (S).

Feriepenge skal løfte forbrug og skabe job

De sidste to ugers indefrosne feriepenge er på vej ud til danskerne - hvis de vil have dem. Regeringen forventer, det vil skabe 5000 arbejdspladser.

I efteråret kunne man få de første tre ugers indefrosne feriepenge, og nu er sluserne åbnet for de sidste to ugers indefrosne feriepenge, som skal sætte gang i forbruget efter endnu en coronanedlukning.

