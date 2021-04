Feriehusudlejere forudser at tyskere vil droppe sommerhuse

Vurderingen er, at det kommer til at koste mange bookinger fra det altafgørende tyske marked.

Selv om der er lavet en plan for lempelse af restriktioner for ind- og udrejse, er Feriehusudlejernes Brancheforening langtfra tilfreds.

Reglerne for hvem, der må komme hertil og hvornår, er ganske enkelt for uklare og bøvlede, lyder det fra direktøren i organisationen.

- Det var ikke det, vi havde håbet på. Det er bureaukratisk og uklart, siger Carlos Villaro Lassen om aftalen, der faldt på plads onsdag aften.

Aftalen fastlægger kriterier for, hvornår udenlandske turister kan komme til Danmark for at feriere.

Gæster, der er vaccineret, kan komme fra 1. maj.

14. maj bliver det muligt for tyskere i grænsedelstaten Slesvig-Holsten at få nøglen til lejede danske sommerhuse.

Men for tyskere fra de øvrige delstater afhænger meget af incidenstallet - altså antallet af smittede per 100.000 indbyggere - for den region, de kommer fra.

Er det over 50, skal de gå i karantæne, når de kommer til Danmark. Det betyder ti dage i isolation, der kan forkortes ved en negativ coronatest taget tidligst på dag fire efter indrejse.

- Mange af de tyske gæster kan ikke planlægge deres bookinger. Hvem tør lave en booking til 14. maj, når incidenstallet i den delstat, de bor i, lige nu ligger alt for højt i forhold til værdierne.

- Så kigger man på, om der er andre muligheder. Jeg tror desværre, at vi vil se, at mange tyskere vil vælge af tage flyveren til Mallorca i stedet for at booke et dansk sommerhus, siger Carlos Villaro Lassen.

Han anerkender ikke, at tyskere fra en delstat med et højt incidenstal udgør en mulig trussel for smitteniveauet i Danmark.

- Vi har ikke hørt et eneste sundhedsfagligt argument for, at smitten spredes, når tyske gæster kommer ud i de danske sommerhuse.

- De kommer i deres egen bil, i deres egen gruppe, de opfører sig hensynsfuldt, siger han.

Tyske gæster tegner sig normalt for 1,2 millioner overnatninger i maj og 1,5 millioner overnatninger i juni.

Fra 26. juni - eller når der er implementeret et coronapas i EU-regi - lukkes der helt op for at modtage sommerturister i Danmark.

For personer, der rejser uden coronapas, vil der fortsat gælde rejserestriktioner og smitteforebyggende tiltag.