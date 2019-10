Fergie med skandalerne og velgørenheden

Men som årene er gået, har hun også vist en anden side.

Sarah Ferguson fylder den 15. oktober 60 år, og det er kun godt en måned siden, at hun igen viste, at hun er en kvinde, der slår et slag for velgørenhed.

For da gjorde hun det, som hun gør hvert år den 11. september i New York.

Hun deltager i arrangementet Street Child, der mindes og samler penge ind til personer, som mistede deres kære under det store terrorangreb i New York den 11. september 2001 på byens berømte tvillingetårne, World Trade Center.

Sarah Ferguson var selv tæt på begivenhederne. Dengang arbejdede hun i Nordtårnet for en velgørenhedsorganisation.

Hun var imidlertid sent på den 11. september 2001. Der var meget trafik. Men forsinkelsen på 20 minutter kan have reddet hendes liv, for hun var der ikke, da terroristerne ramte tårnene med passagerfly.

- Jeg tager hvert minut som en velsignelse, sagde hun i august i et interview med magasinet Hello.

Sarah Ferguson blev gift med Andrew i 1986. Parret fik to døtre, men ægteskabet holdt ikke.

Det endte med separation i 1992 og skilsmisse i 1996.

Efter separationen begyndte skandalerne med Fergie, som hun i folkemunde blev kaldt. Der dukkede fotos op af en topløs Fergie og hendes finansrådgiver, der suttede på hendes tæer.

I forbindelse med skilsmissen mistede Fergie titlen "Hendes Kongelige Højhed", men hun forblev "Sarah, hertuginde af York".

Hun havde også en gæld på 4,2 millioner pund med sig ud af ægteskabet.

Dronning Elizabeth forsøgte at lokke forældremyndigheden over parrets to døtre, Beatrice og Eugenie, fra Fergie ved at tilbyde hende at få gælden ud af verden.

Men Fergie lovede, at gælden ville være afviklet på et år.

Hertuginden viste sig som en dreven forretningskvinde, der som noget helt uhørt for medlemmer af det britiske kongehus tjente penge på at reklamere for varer som tranebærjuice, porcelæn, japanske kameraer og kosmetik.

Hertuginden af York har også udgivet omkring 30 bøger, medvirket i flere filmproduktioner og er foredragsholder.