Femte dag i træk med under 400 nye smittetilfælde

Siden tirsdag er der registeret 331 nye tilfælde med coronasmitte i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut.

Dermed er det femte dag i træk, at der er registreret under 400 nye tilfælde af coronasmitte herhjemme. Senest der blev meldt om mere end 400 nye tilfælde, var 2. oktober, hvor seruminstituttet havde konstateret 536 nye tilfælde.

Henrik Ullum, overlæge på Rigshospitalet, mener, at mens myndighedernes tiltag tyder på at have haft en effekt, skal en stor del af forklaringen findes i befolkningens vilje til at forhindre smitte.

- Der skal være stor ros til den danske befolkning, siger han.

Henrik Ullum hæfter sig ved, at dagens smittetal for femte dag i træk ligger under 400.

- I forhold til de noget højere smittetal, vi så i slutningen af september, ser vi nu et ret sikkert fald, siger han.

Udviklingen skal ses i lyset af, at der i oktober har været knap så travlt i det offentlige med at coronateste, som det har været tilfældet de foregående uger.

Onsdagens smittetal baserer sig på 42.279 prøver. Til sammenligning var der i sidste halvdel af september i gennemsnit 50.000 test om dagen.

Andelen af testede personer, der bliver testet positive er dog også faldet de seneste to uger, og den har gennemsnitligt i løbet af de seneste syv dage ligget på 0,86 procent.

- Man har jo været lidt bekymret for, om det bare var, fordi man testede færre, at man så et fald. Men når vi ser et fald i både antal smittede og i positivprocenten, så er vi ret sikre på, at det er, fordi der er færre smittede, siger Henrik Ullum.

Smittetallene fra Statens Serum Institut omfatter kun test taget i det offentlige og ikke tal fra private klinikker.

Antallet af positive test i det private vurderes dog at være relativt lavt.

Samtidig med, at antallet af smittetilfælde er faldet i forhold til tidligere, er der også indlagt færre coronapatienter på landets hospitaler.

Onsdag er 116 personer indlagt med coronavirus. Det er otte færre i forhold til tirsdag.

Der er ikke registeret dødsfald blandt coronapatienter det seneste døgn.

Samlet er 663 personer døde med virusset i kroppen, siden det første dødsfald blev konstateret i starten af marts.

På et pressemøde onsdag siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), at smitten i Danmark er nedadgående.

Kontakttallet i Danmark ligger lige nu på 0,8, efter at det de foregående uger har ligget på over 1,0.

Det er dog ifølge ministeren stadig for tidligt at sige, at kurven er knækket.

Kontakttallet er et gennemsnit af det antal personer, som en smittet person smitter i befolkningen.