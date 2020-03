Femern Bælt: Vestager godkender statsstøtte igen

Fredag meddeler EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, at den offentlige finansiering af forbindelsen er i overensstemmelse med EU's konkurrenceregler.

Mens EU-Kommissionen i disse dage hastebehandler sager om statsstøtte som følge af coronavirus, har spørgsmålet om statslig støtte til den faste forbindelse over Femern Bælt ikke været en dag til dag-sag.

Det er sket efter en ny gennemgang af den økonomiske model.

Vestager nåede frem til samme konklusion i 2015.

Men to færgeselskaber klagede dengang over afgørelsen. I 2018 dømte EU-Domstolen i Luxembourg, at afgørelsen fra EU-Kommissionen skulle annulleres.

Det var nødvendigt med en grundigere undersøgelse af finansieringen. Den har eksperter på Vestagers kontor nu afsluttet, og de når frem til samme konklusion:

Finansieringen med statslig støtte til den faste forbindelse er godkendt.