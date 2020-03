Femern Bælt: Vestager godkender dansk statsstøtte igen

Fredag meddeler EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, at den offentlige finansiering af forbindelsen er i overensstemmelse med EU's konkurrenceregler. Det samme gjorde hun for fem år siden.

Mens EU-Kommissionen lige nu behandler sager om statsstøtte på daglig basis som følge af coronakrisen, har sagen om statslig støtte til den faste forbindelse over Femern Bælt stået på i årevis.

Men denne gang sker konklusionen på baggrund af en mere tilbundsgående undersøge: Forbindelsen er godkendt, da "projektets positive virkninger klart opvejer for potentielle konkurrencefordrejninger".

- Efter en tilbundsgående undersøgelse har vi konkluderet, at de danske foranstaltninger til støtte for dette projekt af fælleseuropæisk interesse er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler, siger Vestager.

Femern-forbindelsen er både en jernbane- og en vejforbindelse. Den forbinder Rødby og Puttgarden via en tunnel på 19 kilometer.

Vestager godkendte finansieringen første gang i juli 2015.

Men to færgeselskaber - Scandlines og Stena Line - klagede dengang over afgørelsen. I 2018 dømte EU-Domstolen i Luxembourg, at afgørelsen fra EU-Kommissionen skulle annulleres.

Det var nødvendigt med en grundigere undersøgelse af finansieringen. Den har eksperter på Vestagers kontor nu afsluttet.

Den anden EU-undersøgelse, som blev indledt i sommeren 2019, når frem til, at kapitalindskud, statslige lånegarantier og statslån er individuel støtte, der skal betragtes som investeringsstøtte.

Afgørende er det, at forbindelsen er af fælleseuropæisk interesse, da den bliver en vigtig forbindelse mellem Centraleuropa og de nordiske lande.

Rederierne Scandlines og Stena Line stævnede i februar 2019 Finansministeriet i Danmark for at få stoppet lån og statsgarantier til Femern A/S, som er selskabet bag den faste forbindelse.

Scandlines har også klaget til forbundsforvaltningsdomstolen i Tyskland med flere klagepunkter.

Danmark og Tyskland har indgået en aftale om forbindelsen. Den indebærer, at Danmark er eneejer. Danmark bærer den fulde risiko for finansieringen af tunnelen og for de danske vej- og jernbaneanlæg.