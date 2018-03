Femern A/S tav om advokatadvarsel før milliardkontrakter

I 2010 advarede Bettina Enderle, der var Femern A/S' tyske juridiske rådgiver, mod at indgå kontrakter, før en tysk godkendelse af projektet var på plads.

Før da kunne man ikke vide, hvilke krav og betingelser de tyske myndigheder ville stille, lød advokatens argument.

Det viser en intern e-mail, som finans.dk er i besiddelse af.

- Det vil koste jer en masse penge (og formentlig også tid), advarer advokaten i mailen ifølge finans.dk.

Den advarsel blev aldrig sendt videre til Folketingets relevante ordførere.

I stedet sendte Femern A/S i 2013 tunnelen til Femern-forbindelsen i udbud, og tre år senere skrev selskabet under på kontrakter for 30 milliarder kroner uden tysk godkendelse.

Det betyder, at det største anlægsbyggeri i Danmarks historie risikerer en ekstra omkostning i milliardklassen.

Tidsplanen er nemlig kuldsejlet, og kontrakterne står til at udløbe. Dertil kommer, at betingelser i den tyske godkendelse kan sende anlægsprisen i vejret.

Ifølge et internt notat fra maj 2016 hænger Femern på prisstigninger på op mod 1,8 milliarder kroner.

SF, Liberal Alliance, Venstre og Dansk Folkeparti vil have sagen undersøgt.

- Det undrer mig dybt at høre. Dette skal vi have undersøgt helt til bunds, siger transportordfører Villum Christensen (LA) til finans.dk.

DF undrer sig også.

- Når vi skal træffe så store beslutninger som at lave et udbud på et projekt til omkring 60 milliarder kroner, så er det vigtigt, at vi har alle oplysninger. Det har vi ikke haft på det her tidspunkt, siger transportordfører Kim Christiansen (DF) til Ritzau.

Femern har ikke svaret finans.dk på, hvorfor man overhørte advarslerne fra den tyske specialist. Femern svarer heller ikke på, om forligskredsen blev orienteret.

Til gengæld skriver Femern-ledelsen i en e-mail, at der var "fuld åbenhed om vurdering af risikoen i den tyske proces, inden kontrakterne blev underskrevet".