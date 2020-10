Femårig pige bliver dræbt af flugtbilist i København

En mor og datter blev ramt af en bil, da de gik på et fortov på Frederiksberg. Politiet jagter nu bilisten.

En femårig pige mistede onsdag eftermiddag livet, da hun og hendes mor blev ramt af en bil på Frederiksberg.

Ulykken skete på Peter Bangs Vej ved nummer 252 omkring klokken 16.

- En mor og datter går på fortovet, da de bliver ramt af en bil. Datteren er afgået ved døden, fortæller vicepolitiinspektør Thomas Tarpgaard fra Københavns Politi.

Han kan ved 17.30-tiden ikke sige noget om morens tilstand.

- Men de kunne tale med hende på ulykkesstedet, siger vicepolitiinspektøren.

Efter ulykken flygtede bilisten til fods.

Han beskrives som omkring 21 år, 180 centimeter høj og almindelig af bygning. Onsdag eftermiddag var han iført sort tøj.

- Vi har en formodning om, hvem han er og leder intensivt efter ham, siger Thomas Tarpgaard.

Hvordan ulykke skete, kan politiet ikke sige noget om.

- Vi er i gang med at afhøre vidner, og en bilinspektør er tilkaldt for at undersøge ulykken nærmere, forklarer Thomas Tarpgaard.

Københavns Politi vil gerne høre fra vidner, som har set noget i forbindelse med ulykken, og som endnu ikke har talt med politiet.