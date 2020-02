Det er i grundvandet, der er fundet rester af sprøjtemidler, som aldrig har været godkendt i Danmark. Det berører således ikke selve drikkevandsboringerne. Alligevel har det nordjyske vandselskab valgt at lukke fem drikkevandsboringer ud fra et forsigtighedsprincip. (Genrefoto).

Fem vandboringer lukkes efter fund af ulovligt sprøjtemiddel

Fund af ulovligt sprøjtemiddel i grundvandet får nordjysk vandselskab til at lukke fem drikkevandsboringer.

Fem drikkevandsboringer nord for Tornby ved Hirtshals i Nordjylland er blevet lukket. Det skriver DR.

Det sker, efter at Miljøstyrelsen landet over har undersøgt 263 vandboringer for 415 forskellige rester af sprøjtemidler.

Der er fundet rester af tre sprøjtemidler, der aldrig har været lovlige i Danmark, og et af stederne er ved Hirtshals.

- I stedet for at sige: "Ah, det går nok", så vil vi finde ud af, hvad der foregår, og så kan vi lige så godt bare lukke dem, siger produktionschef i Hjørring Vandselskab Jacob Andersen til DR.

Det er boringer i grundvandsovervågningen, Miljøstyrelsen har undersøgt. Det er altså ikke drikkevandsboringer.

Men fordi der er fundet et ulovligt sprøjtemiddel i en grundvandsboring ved Hirtshals, vælger vandselskabet at stoppe de fem drikkevandsboringer, der ligger op til to kilometer derfra.

- Betragt det som forsigtighedsprincippet, siger Jacob Andersen.

Miljøstyrelsens undersøgelse af grundvandet er den hidtil mest omfattende.

I seks boringer er der fundet samlet 10 sprøjtemidler og nedbrydningsprodukter i for høje koncentrationer.

Deraf er tre stoffer fra to slags sprøjtemidler, man aldrig har måttet bruge i Danmark.

Derudover er der fundet svampemidlet amitrol, som er hormonforstyrrende.

- Det er helt uacceptabelt, at ulovlig brug af sprøjtemidler i landbruget har ført til forurening af vores grundvand, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

Hun oplyser, at Miljøstyrelsen nu vil styrke kontrollen af ulovlig import af sprøjtemidler.

Samtidig vil hun drøfte sagen med landbruget.

Formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild stiller sig uforstående over for, hvordan ulovlige sprøjtemidler er havnet i grundvandet.

- Det kommer helt klart bag på mig, for jeg har en oplevelse af, at vores landmænd er meget opmærksomme på, at vores pesticidanvendelse skal være korrekt, siger Martin Merrild til DR.