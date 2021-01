Fem tiltalt for røveri på bordel med pistoler og kniv

Væbnet med kniv og pistoler trængte fem mænd en februarnat ind på et bordel i Viborg. Her tvang de en kvinde på stedet til at give dem flere mobiltelefoner, en pung, smykker og knap 15.000 kroner i kontanter.

Sådan lyder anklagen mod mændene, der er mellem 19 og 30 år.

Den yngste af mændene er også tiltalt for voldtægt, da han på et tidspunkt under røveriet tvang kvinden ind i et separat lokale på bordellet. Her blev hun tvunget til at udføre oralsex på ham.

Retssagen mod mændene bliver indledt mandag ved Retten i Viborg. Sagen bliver ført som en nævningesag, hvilket betyder, at anklagemyndigheden går efter en straf på mindst fire års fængsel.

Dog er der i anklageskriftet taget forbehold for påstand om en anden sanktion end straf til den 19-årige. Det kan indebære en forvarings- eller behandlingsdom.

Yderligere kan udvisning komme på tale, fremgår det af tiltalen.

Røveriet blev ifølge anklageskriftet begået den 12. februar sidste år.

Midt om natten ankom de fem mænd til bordellet i Viborg og truede kvinden med de medbragte våben, mens de på engelsk sagde "hvor er dine penge? Vi vil have dine penge, ellers slår vi dig ihjel".

Den 19-årige er yderligere tiltalt for forsøg på hjemmerøveri sammen med en sjette tiltalt, en 20-årig mand. Det skulle være sket natten til den 22. april sidste år, da de to mænd sammen rekognoscerede i fem forskellige gader i Viborg med en medbragt pistol.

Det lykkedes dog ikke mændene, da de ifølge tiltalen ikke fandt et egnet sted at slå til.

Derudover er den 19-årige tiltalt for at bryde ind på en adresse i Viborg og stjæle NemID, koder og hævekort.

Der er afsat ti dage til at behandle sagen. Dommen ventes at falde i februar.