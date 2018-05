Fem sundhedsfarlige højhuse i Brøndby får dødsstødet

Nedrivningen af de 16 etager høje blokke ventes at begynde efter sommerferien og kommer til at vare cirka to år.

- Udfordringen her er, at der er andre boliger tæt på. Vi er nødt til at bringe det ned i etaper, så vi regner med at selve nedrivningen kan tage omkring to år, fordi det skal transporteres ned i etaper og køres væk, fordi det er giftigt, siger borgmester Kent Max Hagelund (S) til TV2 Lorry.

Boligselskaberne i Brøndby Strand Parkerne har forsøgt at finde en løsning til at fjerne miljøgiften PCB fra de fem højhuse, der alle er opført i 1970'erne.

Men det er ikke lykkedes. Højhusene har også problemer med nedbrudt beton og gamle installationer.

Nedrivningen af de fem højhuse vil formentligt koste lige over 200 millioner kroner. Omvendt ville den billigste renovering koste omkring 780 millioner kroner, har boligen.dk tidligere skrevet.

At næsten halvdelen af højhusene i Brøndby Strand Parkerne bliver jævnet med jorden, giver kommunen nogle spændende muligheder, mener borgmester Kent Max Hagelund.

- Brøndby Strand får et kæmpe løft. Nu har vi mulighed for at bygge noget nyt og lave en anden struktur i området, som kan hæve områdets kvalitet, siger han.

- Vi sidder lige nu og arbejder på en boligpolitik, hvor vi i slutningen af året vil præsentere, hvordan området kommer til at se ud, og hvilke boliger der kommer, tilføjer han.

PCB var almindeligt benyttet i alle former for byggeri frem til starten af 1970'erne. Men stoffet viste sig at være sundhedsfarligt for mennesker, og i 1977 blev det gjort forbudt at anvende i byggeri. PCB er siden kommet på EU's liste over farlige stoffer.