Ifølge en undersøgelse fra Coop 2019 vil 52 procent gerne spise resten af flæskestegen fra juleaften til et arrangement nogle dage senere. 17 procent svarer, at de helst vil undgå resterne af stegen, mens 24 procent finder det specielt, men stadig gerne vil tage del i måltidet. (Arkivfoto)

Fem retter du kan lave af julens rester

Du kan nemlig sagtens forvandle dine tilfældige madrester til helt nye retter i stedet for at smide dem ud.

To hvide kartofler, en halv and og tre glas rødkål. Her kommer fem forslag til, hvad du stiller op med resterne fra juleaften, hvis der ikke er nok til at servere en omgang mere.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her