Fem procent af coronasmittede har været indlagt

Det er efterhånden halvandet år siden, at der for første gang blev konstateret smitte med coronavirus i Danmark.

Det svarer til 5,2 procent af de i alt 303.469 smittetilfælde, som er blevet bekræftet under epidemien.

Det viser de seneste tal fra torsdag fra Statens Serum Institut (SSI).

Ifølge Christian Wejse, læge og lektor i infektionssygdomme på Aarhus Universitet, er tallene udtryk for, at der under corona har været "en væsentligt større" sygdomsbyrde i samfundet, end vi er vant til at se med for eksempel influenza.

- Jeg synes, det er alvorligt, at der er så mange, som er blevet indlagt.

- Det er langt under én procent, der bliver smittet med influenza, som bliver indlagt. Så det er en helt anden sygdomsbyrde, vi har haft med covid-19, end det vi plejer at se med influenza, siger han.

Det er kvinder og mænd, piger og drenge, i alle aldersgrupper, som har været indlagt.

I begyndelsen var størstedelen af de indlagte ældre og sårbare. Men i takt med at flere af dem er blevet coronavaccineret, har billedet ændret sig, og de indlagte har i stigende grad været yngre.

Kigger man på tallene fra SSI har mange af de indlagte haft underliggende sygdomme. Det gælder for 56 procent, som altså kan have haft en lunge- eller hjerte-kar-sygdom, sukkersyge eller svær overvægt.

Uanset hvem der er blevet indlagt, har corona dog i langt de fleste tilfælde været den primære årsag til indlæggelserne.

Det vurderer Åse Bengård, der er ledende overlæge ved Afdeling for Infektionssygdomme på Rigshospitalet.

- Det er klart, at der har været akut- og traumemodtagelser, der har taget imod folk, og skulle der så vise sig at være en positiv coronatest, håndterer man også det, men det er trods alt et fåtal.

- Hvis man er indlagt med corona er det - i hvert fald i øjeblikket - kun, fordi det bidrager til, at man skal være indlagt, siger hun og tilføjer, at indlæggelserne særligt skyldes vejrtrækningsproblemer.

Ud over de aldersgrupper, som dominerer indlæggelsesstatistikkerne, har tiden man har været indlagt, også været noget, som har ændret sig undervejs i epidemien.

Indlæggelserne er typisk blevet kortere, og det skyldes både en anden sammensætning af indlagte, men også at man er blevet klogere på, hvordan man behandler sygdommen, siger Åse Bengård.

Christian Wejse vurderer, at de smittede i gennemsnit har været indlagt under en uge. Andre har kun haft behov for at være indlagt én dag. Meget få har været indlagt i måneder.

- Der er ikke altid nogen særlig årsag. Vi har hele tiden haft nogle, som er blevet indlagt uden nogen som helst forudbestående sygdomme.

- Vi har også haft 90-årige demente med mange forskellige sygdomme, som har haft et meget mildt forløb, så det er ikke altid så let at forudsige, hvordan det kommer til at gå, siger han.