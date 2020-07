Fem personer smittet med corona på plejeområdet i Aabenraa

- Lige så snart vi blev bekendt med, at der var smittede, aktiverede vi strategien for opsporing og test af både medarbejdere og borgere, som har været i kontakt med de smittede medarbejdere og borgere, siger social- og sundhedsdirektør Karen Storgaard Larsen.

Hun understreger, at smittetilfældene blandt medarbejderne ikke kommer til at gå ud over hjemmeplejen.

- Det er samtidig vigtigt for mig at slå fast, at borgere og pårørende ikke skal være bekymrede for manglende hjemmepleje.

- Vi har medarbejdere nok, og alle de testede medarbejdere vil blive testet igen syv dage efter første test, siger social- og sundhedsdirektøren.

Som konsekvens vil medarbejderne i det pågældende plejedistrikt og på hjernecentrets bosted nu bære maske eller visir ved alle kontakter til borgere.

Derudover er der indført besøgsrestriktioner på bostedet, og aktivitetstilbuddet er lukket i tre uger.

Aabenraa Kommune oplyser, at man er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed i forsøg på at inddæmme smitten.

Alle borgere har modtaget deres testsvar, mens 20 medarbejdere endnu mangler svar på, om testen er positiv eller negativ.

For nylig blev ældreplejen i Hjørring Kommune ramt af smitteudbrud.

En række beboere og ansatte på plejehjemmet Vendelbocentret blev smittet med coronavirus, og tre beboere, der var testet positive, afgik ved døden.