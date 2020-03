Fem ministre mødes med erhvervsliv til coronamøde

Fem ministre, heriblandt statsminister Mette Frederiksen (S), vil mandag mødes med erhvervsliv og lønmodtagere for at tale om udviklingen i coronavirus i Danmark.

Der er - ud over statsministeren - tale om finansminister Nicolai Wammen (S), sundhedsminister Magnus Heunicke (S), erhvervsminister Simon Kollerup (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Mette Frederiksen siger, at det er en "ekstraordinær situation", der "kræver noget af os alle".

- Virksomheder, civilsamfund og borgere udviser et imponerede ansvar og samfundssind. Men jeg ved også godt, at det her stiller store krav og skaber udfordringer for alle dele af vores samfund.

- Derfor vil vi selvfølgelig også drøfte, hvordan vi kan afbøde de økonomiske konsekvenser, som blandt andet en række virksomheder, serviceerhverv og arrangører nu oplever, siger statsministeren i pressemeddelelsen.

- Jeg ser frem til den videre dialog, siger hun i meddelelsen.

Regeringen har i denne uge varslet flere tiltag, der skal forsøge at bekæmpe spredningen af coronavirus i Danmark.

Blandt andet anbefaler de danske myndigheder, at alle borgere, der har rejst i et land med udbredt coronasmitte, bliver hjemme fra arbejde i 14 dage efter hjemkomst.

Fredag sagde statsministeren desuden, at de danske myndigheder nu anbefaler, at arrangementer med over 1000 mennesker aflyses eller udsættes.