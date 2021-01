Fem med banderelation er fængslet i sag om hvide bude

Fire mænd og en kvinde er fængslet i sag, hvor en indsat ifølge politiet dirigerede narkosalg uden for murene.

Fire mænd og en kvinde, der alle menes at have forbindelse til det københavnske bandemiljø, er blevet varetægtsfængslet i en sag om hvide bude.

Det skriver Københavns Politi på Twitter onsdag eftermiddag.

Alle fem er fængslet frem til 10. februar. To andre er blevet fængslet in absentia, altså uden at være til stede i retten, oplyser politiet.

Det er en specialgruppe i politiet, som tirsdag formiddag rejste sigtelse mod de fem. En af de anholdte blev anholdt i Vestre Fængsel, hvor han siden august 2020 har afsonet en dom på syv et halvt års fængsel for narkohandel.

Politiet mener, at han - en 23-årig mand - fastholdt "en delvist styrende rolle i netværket af såkaldte hvide bude, der på bestilling fragter stoffer ud til køberne".

Budene har ifølge sigtelserne haft travlt. Fra sidste sommer og frem til januar skal der være blevet distribueret i alt cirka fire kilo kokain.

Stoffet blev leveret af bude på cykler og knallerter, mener politiet.

Det fremgår ikke, hvordan de fem forholdt sig til anklagerne mod dem, eller om nogen af dem har valgt at kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.