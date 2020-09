Fem mænd får lavere straf for befrielse af fange

Fangen skulle en dag i september 2018 undersøges på sygehuset for et muligt mavesår, men det blev ikke til noget.

I stedet blev fængselsbetjente fra Storstrøms Fængsel tvunget væk fra bilen, hvor fangen sad i, hvorefter andre ræsede væk med ham i en grå Mercedes. Gerningsmændene brugte en peberspray under aktionen.

Den indsatte nåede godt et døgn på fri fod, før han blev fundet i bagagerummet på en bil på Amager.

Sagens hovedperson, Sami Jamal Shihab Obaid, blev af Retten i Nykøbing Falster i oktober sidste år idømt fængsel i tre år og seks måneder og udvisning, men landsrettens afgørelse er helt anderledes - nemlig fængsel i seks måneder og udvisning med indrejseforbud i seks år.

Årsagen er, at landsretten ikke mener, at der er bevis for, at der blev brugt en ægte pistol, oplyste hans forsvarer, Mai-Britt Storm Thygensen, til Ekstra Bladet tirsdag. Skydevåben er altså ude af billedet, og hendes klient er "kun" dømt for vold og flugt.

Også fire andre har fået en væsentlig reduktion i straffen.

Mohammad Al-Zamel blev af byretten udpeget som planlæggeren af flugten og blev idømt fængsel i to år og ni måneder samt udvisning. Landsretten ændrer dommen til seks måneder, ligesom han undgår udvisning, men i stedet får en advarsel.

Dommen til Asim Mazhar Mirza lyder på seks måneders fængsel, hvor byretten landede på to år og ti måneder.

Oprindeligt blev Arkan Saad idømt tre år og udvist, men landsretten erstattet det resultat med ni måneder og en advarsel efter udlændingeloven. Han er frifundet for udvisning.

Endelig er også straffen til Nikolaj Frydendal Steffensen nedsat. Han skjulte fangen hos sin mor i Nørre Alslev og var også tiltalt for hæleri og våbenbesiddelse. Byretten idømte ham tre år og ti måneder, mens landsretten nedsætter straffen til tre år.