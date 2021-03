Fem mænd er sigtet for brud på forsamlingsforbud efter gaderæs

Fem mænd er sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet og færdselsreglerne i forbindelse med gaderæs i Ribe onsdag aften.

Det oplyser vagtchef Henrik Sønderskov ved Syd- og Sønderjyllands Politi natten til torsdag.

De fem mænd, som er i 20-årsalderen, blev sigtet, efter at politiet blev opmærksom på en forsamling af biler i et industriområde nord for Ribe cirka klokken 19.30.

Omkring 20-30 yngre mennesker var forsamlet i biler, og politiet mener, at de skulle til at køre gaderæs.

Inden det kom så langt, greb politiet dog ind.

Størstedelen af de forsamlede nåede at slippe væk fra politiet.

Men fem personer blev efterfølgende sigtet, fortæller vagtchefen.

Ud over en sigtelse for at være forsamlet mere end fem personer, som er grænsen under det nuværende forsamlingsforbud, er mændene også sigtet for flere brud på færdselsloven.

Bøden for at overtræde det midlertidige forsamlingsforbud er fastsat til 2500 kroner i førstegangstilfælde.