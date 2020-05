Fem mænd er fængslet for blodigt overfald i Høje Taastrup

Dermed mener politiet have pågrebet alle mistænkte i sagen.

Desuden er en sjette mand sigtet - dog uden at være fængslet.

I en sag om et drabsforsøg begået i Høje Taastrup i marts er fem mænd i alderen 20 til 29 år blevet varetægtsfængslet.

Det oplyser anklager Søren Halse fra Københavns Vestegns Politi.

Ved drabsforsøget blev en 22-årig mand stukket med en kniv i nakken på en P-plads ud for Skagensgade 3.

Det skete fredag den 20. marts om aftenen.

De fem fængslede er alle sigtet for drabsforsøg, men nægter sig skyldige.

De er blevet fremstillet i grundlovsforhør løbende og er i den forbindelse blevet fængslet. Den seneste blev stillet for en dommer torsdag i sidste uge.

- Vi forventer ikke flere fængslinger, siger Søren Halse.

Den sjette mistænkte er også sigtet for drabsforsøg, men er ikke tilbageholdt.

- Det er vores vurdering, at der ikke vil være grundlag for at kræve ham varetægtsfængslet, lyder det fra anklageren.

- Hvad årsagen er, kan jeg ikke komme ind på af hensyn til efterforskningen.

Offeret blev udsat for "et kraftigt knivstik", oplyste politiet efter overfaldet i marts. Det er foreløbig uvist, hvad motivet til overfaldet var.