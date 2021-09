Fem fra terrormistænkt familie får igen nej til løsladelse

Specialanklager John Catre Nielsen fra Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at retten har besluttet at forlænge varetægtsfængslingen for de fem foreløbig frem til 15. oktober.

Sagen drejer sig om planlægning af et terrorangreb i Danmark eller i Tyskland, og politiet har ifølge sigtelserne i sagen blandt andet beslaglagt våben, ammunition, kemikalier og en mobiltelefon, der var ombygget til at fungere som detonator.

Også et flag, som anvendes af den militante bevægelse Islamisk Stat er blevet beslaglagt. Det er et sort flag, hvorpå den islamiske trosbekendelse er påtrykt med hvid arabisk skrift.

Beslaglæggelserne er sket på to adresser i Holbæk og på en adresse i Dessau i Tyskland.

De fængslede er to syriske brødre og to irakiske søstre. Den ene bror og den ene søster er i et forhold. Parret var tilmeldt hver deres adresse i Holbæk. Den anden bror havde adresse i Dessau i Tyskland. Det er på disse tre adresser, der er foretaget beslaglæggelse.

Derudover er en mand, som er bosiddende i Sverige også fængslet. Manden har et barn med en af søstrene.

Brødrenes forældre har siddet fængslet i sagen. Men tidligere på måneden valgte anklagemyndigheden at løslade dem. Men sigtelserne mod dem bliver indtil videre opretholdt.

Det samme gælder seks personer, som også blev fængslet i februar. De blev løsladt i april. Sigtelserne vedrørende de seks går på, at de skulle have medvirket til planlægningen.

Blandt de seks er en søster til de to brødre. Hun er i et forhold til en mand, som også er sigtet i samme del af sagen. Det er to af mandens søskende i øvrigt også.

I sagen indgår også en tredje bror til de to brødre fra hovedsagen. Han boede sammen med den ene af brødrene i Dessau.

Anklagemyndigheden har endnu ikke taget stilling til, om der skal rejses tiltale i sagen, altså om der skal føres en straffesag ved retten mod de sigtede.

Når den foreløbige fængslingsfrist udløber 15. oktober, skal retten igen tage stilling til, hvorvidt frihedsberøvelsen skal fortsætte.

Alle sigtede i sagen nægter sig skyldige.