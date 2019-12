Fejl med vognlås fra Storebæltsulykke var kendt i flere år

Her er det kommet frem, at medarbejdere i Carlsberg, der modtog traileren, har fortalt ansatte i DB Cargo, som stod for at fragte den, at Carlsbergs trailere ikke altid sad låst fast, selv om det umiddelbart så sådan ud.

Ifølge Havarikommissionen var sættevognstraileren på et godstog ikke låst ordentlig fast og kunne derfor blæse af toget, hvilket førte til ulykken på Storebælt.

Bo Haaning, der har stået i spidsen for Havarikommissionens arbejde, afviser at oplyse, hvornår Carlsberg-ansatte første gang fortalte, at vognene måske skulle repareres.

- Før januar i år var der ingen, der drømte om, at det var farligt. Det er ikke noget, der er sket i Europa nogensinde, siger han:

- De (Carlsberg-ansatte) har fortalt, at de sommetider registrerede, at der var defekte låse. Det meldte de ind. Det havde de gjort i flere år. Det var ikke altid, at det blev repareret.

Han understreger, at der skulle et særligt sæt af omstændigheder til, herunder en helt speciel vindretning, før det skabte en farlig situation.

Ifølge Bo Haaning kom anmeldelserne "flere steder fra". Derfor bredte der sig en opfattelse af, at det ikke var en farlig fejl i låsen.

Fejlen gjorde, at trailere kunne sættes på en godsvogn og tilsyneladende låses på plads i den lås, der sidder i en godsvogns skammel, selv om dette ikke fysisk var tilfældet.

Fejlen opstod ifølge Havarikommissionen på grund af manglende vedligeholdelse.

Bo Haaning afviser at fortælle, hvornår Carlsbergs medarbejdere første gang melder om en fejl på låsen.

Han siger dog, at det er uklart, om vedligeholdelsen nogensinde har været tilstrækkelig, og derfor vil medarbejderne ikke nødvendigvis have registreret nogen ændring.

- Er det sandsynligt, at det (den manglende vedligeholdelse, red.) er foregået, siden de er sat i drift i 2008? - Ja, siger Bo Haaning.

Havarikommissionen har ikke autorisation til at udpege, hvem der er ansvarlig for ulykken 2. januar.

Efter Havarikommissionens arbejde skal tilsynet, i dette tilfælde Bolig-, Byggeri- og Trafikstyrelsen, og Fyns Politi nu i gang med at efterforske, om der er overtrådt nogle strafferetlige regler.

Kontorchef Christian Vesterager fra styrelsen oplyser, at den beder DB Cargo redegøre for, hvem der vidste hvad.

Havarikommissionen har som en af fire anbefalinger, at det fremover skal være sat i system, hvordan en sådan viden blandt ansatte kommer frem til de rette sikkerhedsansvarlige i DB Cargo.