Fejl i teledata fører ikke til genoptagelse af sager

Det oplyser ministeriet, efter at en uafhængig kontrol- og styregruppe har gennemgået omkring 5000 straffesager. Gennemgangen har sigtet mod at se, om fejlene var så afgørende, at sager skulle genoptages.

- Jeg er selvsagt glad for, at Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe vurderer, at teledatasagen ikke har givet anledning til at genoptage straffesager, og dermed at intet tyder på, at nogen skulle være dømt eller frikendt på et forkert grundlag.

- Gennemgangen af sager har kostet mange ressourcer. Men det har været helt nødvendigt for at sikre tilliden til vores myndigheder og til retssystemet, skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i pressemeddelelsen.

Sagen om de graverende it-fejl i behandlingen af teledata, som politiet kendte til i månedsvis, så dagens lys i 2019.

Det kom frem, at politiet havde opdaget en it-fejl, der kunne have givet fejl i teleoplysninger brugt i retssager gennem syv år.

Den alvorlige fejl betød, at samtlige sager fra 2012-2019, hvor teleoplysninger havde været anvendt, skulle gennemgås af politi og anklagemyndigheden igen.

- Nu står vi et sted, hvor vi kan afslutte gennemgangen og i stedet bruge de mange ressourcer, som har været brugt hos politi og anklagemyndighed, til den fremadrettede indsats med at holde Danmark trygt, siger Hækkerup.