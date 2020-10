Fejl i tal: Sønderjyde er coronatestet 6 gange - ikke 24

Region meldte, at en person var testet 24 gange. Men det var en fejl forårsaget af gentagne indrapporteringer.

En borger i Region Syddanmark er ikke blevet testet for coronavirus 24 gange på to uger. Det korrekte tal er derimod seks gange.

Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Regionen har de seneste uger udleveret tal for, hvor mange gange enkelte borgere er blevet testet for covid-19. Men der er fejl i de tal, som regionen har udleveret, hvilket den beklager.

Og de korrekte tal viser altså, at den person, som er testet flest gange i perioden 3. til 16. september, har været forbi til tjek seks gange.

Statistikken omfatter test foretaget både på hospitalerne og i de hvide telte rundtom i Danmark.

Fejlen er opstået ved, at test foretaget i Testcenter Danmark, der står for at undersøge borgere i de hvide telte, er blevet indrapporteret flere gange.

- Både Statens Serum Institut og Testcenter Danmark er opmærksomme på fejlen og arbejder på en løsning, skriver Region Syddanmark i pressemeddelelsen.

Region Syddanmark havde også oplyst, at 1316 personer er blevet testet tre eller flere gange i perioden på to uger, men det passer altså heller ikke. Det korrekte tal er, at 1043 borgere i regionen er blevet testet tre eller flere gange.