Fejende flot monsterromance høster ros hos anmelderne

Den mexicanske instruktør Guillermo del Toros nye film, "The Shape of Water", får flotte ord med på vejen af det danske anmelderkorps.

Politikens anmelder kvitterer med seks ud af seks hjerter. Han mener, at filmen er så tæt på at være fuldendt, som det næsten kan lade sig gøre.

- Vi bliver vel aldrig enige om, hvad der gør en film fuldendt.

- Men hvis den nu forener stor visuel skønhed og poetisk opfindsomhed med eminent skuespilkunst i en livsklog skildring af mennesker og forholdet imellem os, individuelt såvel som på samfundsniveau, og så svøber alt det i et kongenialt lydtæppe ... ja, så er vi vel tæt på. Og alt det gør "The Shape of Water", skriver Politikens Søren Vinterberg.

Filmen foregår i begyndelsen 1960'erne og handler om den stumme kvinde Elisa, der udvikler et romantisk forhold til et vandmonster med en grøn og sort menneskelignende krop og med rygfinne og gæller.

"The Shape of Water" er filmet af den danske fotograf Dan Laustsen, der også er nomineret til en Oscar for bedste fotografering.

Ekstra Bladets anmelder Henrik Queitsch roser blandt andet også filmens billeder. Samlet set uddeler han fire stjerner.

- "The Shape of Water" er fejende flot fra første til sidste scene og er en triumf, hvad billeder, lyd og scenografi angår, skriver han.

Han mener dog at den "eminente iscenesættelse" sammen med mange indlagte referencer samtidig er en lille ulempe for filmen.

- Det er en af den slags film, som man mere imponeres af end egentlig føler med, lyder det fra anmelder Henrik Queitsch.

Hos Information, der ikke uddeler stjerner, er anmelder Lone Nikolajsen begejstret for filmen.

- Af alle de ting, der imponerer ved Guillermo del Toros "The Shape of Water", er det mest imponerende, hvor mange velkendte træk fra gamle eventyr, musicals og klassiske Hollywood-film, der forenes i filmens hovedperson, Elisa, lyder det fra Informations anmelder.