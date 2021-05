Fattige børn skal have hjælp til fodbold og ferie

Alle børn af forældre i kontanthjælpssystemet skal hver måned modtage et beløb på 450 kroner øremærket børnenes fritid, anbefaler Ydelseskommissionen.

Den kom mandag med en række anbefalinger, der skal mindske social og økonomisk ulighed. Blandt andet skal kontanthjælpsloftet, som rammer børnefamilier hårdt, afskaffes.

I stedet vil kontanthjælpsmodtagere få udbetalt en månedlig grundsats på 6600 kroner eller en forhøjet sats på 10.450 kroner, hvis de kan leve op til en række krav om beskæftigelse eller uddannelse.

Et særligt mål for Ydelseskommissionen har været at skabe mere lighed for børnefamilier.

Kommissionen foreslår derfor et nyt fast børnetillæg på 3550 kroner per måned og dertil det særlige "fritidstillæg", der skal bruges på fritidsaktiviteter.

Disse penge kan også bruges på lejrskoler eller til at holde ferie for, siger formand for kommissionen Torben Tranæs.

- Vi har set på forskellen mellem, hvad andre familier og familier på ydelser bruger på fritidsaktiviteter til børn. Det er 450 kroner, og det er det skattefrie beløb, vi anbefaler at give, siger han.

Med den anbefaling følger kommissionen udspil fra Red Barnet og Mødrehjælpen, som tidligere har foreslået, at børn i lavindkomstfamilier får et specifikt beløb, så de i højere grad kan få en hverdag, der minder om deres jævnaldrendes.

- Mange børn lider store afsavn, når de for eksempel ikke kan komme med på lejrturen til Bornholm, fordi forældrene ikke har råd til lommepenge, siger Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen.

- Samtidig er det meget skamfuldt for et barn, når det må sige nej til at være med til aktiviteter. Nogle børn lader helt være med at fortælle det til forældrene, fordi de ikke vil gøre dem kede af det.

Kommissionen er nedsat af regeringen som en del af det såkaldte forståelsespapir mellem S-regeringen og støttepartierne, der er De Radikale, SF og Enhedslisten.

Særligt for Enhedslisten er det afgørende at få nedbragt børnefattigdom. Partiet har truet regeringen med valg, hvis der ikke bliver lavet en aftale, der mindsker ulighed og fattigdom.

Følger regeringen kommissionens anbefalinger, vil mellem 4000 og 6000 børn ud af omkring 50.000 rykke op over lavindkomstgrænsen.

Det svarer til, at 10 til 15 procent færre vil vokse op i relativ fattigdom i forhold til i dag.

Men fortsat vil omkring 40.000 stå tilbage, og det er alt for mange, siger Mødrehjælpen.

- Det hviler et tungt ansvar på regeringen og partierne for at finde en løsning for de familier, siger Ninna Thomsen.

Anbefalingerne skal danne udgangspunkt for forhandlinger mellem regeringen og Folketingets partier. Først efter sommerferien ventes regeringen at komme med et udspil.

På forhånd lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at et pejlemærke er, at børn skal vokse op under "rimelige forhold" med mulighed for at være en aktiv del af fællesskaber.