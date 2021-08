Fastlåst konflikt rammer operationsstuerne

Strejken for en højere løn til sygeplejerskerne har stået på i over otte uger og allerede skrevet sig ind i historiebøgerne som en af de længst varende konflikter på arbejdsmarkedet.

Ifølge sygeplejerskerne selv er der trods utallige møder ingen tegn på en løsning.

- Efter de møder vi har haft i den forgangne uge, er der ikke noget, der tyder på, at vi sidder foran løsningen, siger Grete Christensen, sygeplejerskernes formand.

Nu udvides strejken igen. Denne gang med en række ansatte fra blandt andet operationsafdelinger, som bliver hjemme.

Der er tale om yderligere 225 sygeplejersker. I alt strejker 5700 personer nu.

Blandt andet Herlev og Gentofte Hospital, Regionshospitalet Horsens og Odense Universitetshospital i Nyborg og Svendborg bliver ramt af tirsdagens udvidelse.

Strejken efterlader et tydeligt aftryk i sundhedsvæsenet, siger Anders Kühnau, arbejdsgivernes chefforhandler og formand for Region Midtjylland. Han ser meget gerne en snarlig løsning på konflikten.

- Alle regioner melder om mærkbare konsekvenser for patienterne, og derfor ønsker vi også, at konflikten stopper hurtigst muligt, lyder det fra Anders Kühnau i en skriftlig kommentar.

Laust Høgedahl, arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, kalder konflikten "historisk" og situationen helt fastlåst.

- Det er en historisk lang konflikt, en af de længste vi har haft i nyere dansk historie. Sygeplejerskerne har tangeret deres gamle rekord fra 2008 (på otte uger, red.). Det har store konsekvenser for mange almindelige mennesker.

Samme melding kommer fra Danske Patienter. Organisationen opfordrer derfor til, at der findes en løsning.

- Vi ser flere og flere henvendelser fra organisationer, der peger på, at det her går ud over en række forskellige patientgrupper.

- Der er tilsyneladende ikke udsigt til, at det stopper. Vi synes, at der må gribes ind, for nu går det ud over patienterne, siger formand Klaus Lunding.

Strejken har varet siden 19. juni. Endnu ved ingen, hvad det ender med. Et regeringsindgreb er en mulighed, men det er hidtil blevet afvist.

Over de næste tre uger udvides strejken en gang ugentligt, hvis ikke parterne bliver enige om en aftale inden.

I alt endnu 800 sygeplejersker er planlagt til at slutte til strejken ud over tirsdagens udvidelse. Og der kan potentielt følge endnu flere efter dem:

- Det er noget af det, vi overvejer løbende, så det kan jeg ikke komme nærmere ind på, siger Grete Christensen.

Ifølge Laust Høgedahl trækker det op til politisk handling.

- Pointen er, at pilen peger på regeringen og Christiansborg. Det er elefanten i rummet her. Skal der komme en løsning på den her konflikt, skal den komme derfra.

- Et andet scenarie kan være, at sygeplejerskerne løber tør for midler. Deres strejkekasse er ikke uendelig, og særligt når man begynder at udvide konflikten, trækker man hårdt på strejkekassen, siger Laust Høgedahl.

Senest regeringen greb ind i en konflikt mellem arbejdsmarkedets parter var ved lærerlockouten i 2013.