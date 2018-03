Faste regler kan bremse børns drukvaner

Undersøgelsen viser, at det har en klar effekt, når forældrene sætter grænser for mængden af alkohol, deres børn må indtage.

Især i de unge år gør det en forskel. Kun to procent af de 15-årige fra hjem med stramme regler drikker sig ofte beruset. Det er hele 20 procent blandt jævnaldrende unge.

Også senere er der forskel på de to grupper, fortæller professor Margaretha Järvinen fra Københavns Universitet. Hun er en af forskerne bag undersøgelsen, der er støttet af Rockwool Fonden.

- Det er rigtigt tydeligt i 15-års-alderen, at de unge drikker klart mindre end de kammerater, der har mere lempelige regler hjemmefra. Men vi kan også se i 18-19- og 25-26-års-alderen, at de unge voksne fortsat drikker mindre, hvis de i starten havde stramme alkoholregler.

- Vi kan se, at alkoholvaner bliver grundlagt tidligt i teenageårene og hænger ved, siger Margaretha Järvinen.

Denne uge viste en anden undersøgelse, at danske unge fortsat topper ranglisterne i Europa, når det gælder fuldskab og overdreven druk.

Men resultaterne her viser en måde, der kan sættes ind over for problemet, påpeger professoren.

At inddrage forældrene er også en vigtig del af de kampagner, Sundhedsstyrelsen kører for at påvirke unges alkoholforbrug.

- Den her dialog mellem forældre og børn, den betyder rigtig meget: At spørge ind, vise interesse og få en dialog, som kan munde ud i nogle gode, tydelige aftaler. Det er noget, der virker, så de unge drikker mindre, siger Stine Storgaard, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.