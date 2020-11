Fast food-kuren gav ham en Oscar-nominering

Han ville undersøge, hvilke konsekvenser fast food har for helbredet.

Det blev en megasucces, der skabte gennembruddet for Spurlock, som fylder 50 år 7. november.

Alene i USA indtjente dokumentaren 11,5 millioner dollars. Mange penge i forhold til filmens budget på omkring 65.000 dollars.

Spurlock oplevede tilmed den glæde at få en pris ved Sundance Film Festival samt en Oscar-nominering.

Efter "Super Size Me" fulgte blandt andet dokumentaren "Where in the World Is Osama Bin Laden" i 2008. Her drager han til Mellemøsten for at finde den dengang levende al-Qaeda-stifter.

Men Spurlocks karriere har også ridser i lakken. Da metoo-bølgen skyllede ind over den amerikanske underholdningsbranche i 2017, indrømmede han i et Facebook-opslag seksuelle krænkelser mod en række kvinder.

Instruktøren beskrev blandt andet en situation fra collegetiden, hvor han var sammen med en kvinde, der senere beskyldte ham for voldtægt.

- Der blev ikke rejst tiltale eller foretaget en efterforskning. Men hun skrev om episoden i en novelle på et skrivekursus og nævnte mig ved navn, skrev Spurlock, der mente, at kvinden indvilgede i samlejet.

Indrømmelserne medførte, at han fratrådte sin chefstilling i produktionsselskabet Warrior Poets, som han var med til at grundlægge i 2004.

Sidste år vendte Spurlock tilbage til super size-universet med efterfølgeren "Super Size Me 2: Holy Chicken".

Denne gang undersøgte han, hvordan fast food industrien har forsøgt at markedsføre sig selv som værende sundere i årene efter hans første dokumentar.

Som i forgængeren var Spurlock også her med til at skrive manuskriptet, ligesom han instruerede og selv spillede den bærende rolle.