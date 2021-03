Farverig forretningsmand af den gamle skole

Han overtog virksomheden efter sin far og fik den til at vokse markant. Fra en mindre leverandør til malermestre til den kæde af farvehandlere, som Flügger er i dag.

Onsdag den 10. marts fylder tidligere administrerende direktør i Flügger Ulf Schnack 85 år.

Han spiller fortsat en vigtig rolle i familievirksomheden som del af direktionen.

Ulf Schnack er en mand, som lægger vægt på, at "en aftale er en aftale, noget for noget og no-nonsense", som han siger.

At han er af den gamle skole, viste sig, da han skulle tage stilling til familievirksomhedens fremtid. Ulf Schnack har fem børn - to døtre og tre sønner.

Han udpegede den yngste søn, Sune Schnack, som arvtager, da Sune stadig var teenager.

For den daværende administrerende direktør var det slet ikke på tale, at det kunne være en af døtrene, som skulle overtage efter ham.

Om årsagen til det har han sagt til DR:

- Det har jeg også sommetider spekuleret på. Om det simpelthen er, fordi jeg er født mandschauvinist.

- Jeg har ikke haft den idé, at de skulle overtage mit job. Så kan man spørge sig selv: "Hvorfor får man ikke den idé?". Hvem siger, at piger ikke godt kan påtage sig det? Men nu tror jeg ikke, at de ville være interesseret.

Nogle år senere udtalte Ulf Schnack dog til Børsen, at han godt kunne ærgre sig lidt over, at han ikke havde tænkt på, at det også kunne have været interessant for "tøserne".

Grundstenen til det Flügger, som er i dag, blev lagt, da Ulf Schnacks far i 1948 købte en malerforretning i Møntergade i København. Den leverede komponenter til malermestre, som de selv skulle blande til maling.

Da Ulf var 14-15 år, bad faderen ham om senere at uddanne sig til kemiingeniør, så han kunne starte deres egen malingfabrik.

Sønnen gjorde, som faderen sagde, og fabrikken blev siden en realitet. En aftale er jo en aftale.

Den unge kemiingeniør trådte ind i virksomheden i 1960.

Ulf Schnack overtog som 34-årig posten som administrerende direktør efter faderen i 1970, og det er under hans ledelse, at Flügger er vokset markant.

I 1975 åbnede Flügger de første farvehandlere med salg af færdigblandet maling direkte til forbrugerne, og omsætningen voksede støt derfra.

Flügger har siden også udvidet til Norge, Sverige og Polen.

Ulf Schnack har i dag titel af chief dna officer i Flügger. Han trådte tilbage som topchef i 2007.

Sammen med Sune Schnack ejer han 45 procent af selskabet, og de to sidder sammen på 80 procent af stemmerne.

Sune Schnack indtager den 1. april pladsen som øverste chef efter Jimmi Mortensen.