Farvel til mundbindet skaber forløsning

Mandag blev kravet om at dække sig for næse og mund nemlig ophævet de fleste steder.

Det møder lettelse i detailbranchen, som kalder det en dag, butikkerne har glædet sig til, lige siden mundbindskravet blev indført.

Lars Aarup, kommunikations- og analysechef i Coop, siger, at det er dejligt at få "smilene tilbage i butikkerne".

- Det har været utrolig træls for de ansatte og for vores kunder, som har været generet af at gå med mundbind inde i butikkerne. Så det er med stor lettelse, at vi lægger mundbindene til side og begynder at smile til hinanden igen, siger Lars Aarup.

Coop står blandt andet bag SuperBrugsen-, Fakta- og Kvickly-butikkerne.

Også i fagforeningen HK Handel er lettelsen stor. Formand Per Tønnesen understreger dog, at medarbejdere stadig må bære visir eller mundbind, hvis de ønsker det.

- Så jeg er sikker på, at skulle der være medarbejdere, der fortsat ønsker at bruge et af værnemidlerne, så løser man det lokalt.

- Det har man kunnet klare hidtil under pandemien, og det er jeg fuld af fortrøstning over for, at man også kan klare lokalt.

Lempelserne af mundbindskravet er et resultat af en politisk aftale, der blev indgået sidste uge.

Fordi flere og flere bliver vaccineret mod coronavirus, og fordi der er kontrol over antallet af indlagte, kan det altså fjernes de fleste steder.

1. september fjernes kravet om mundbindet helt i Danmark.

Mundbindet har været et krav i butikker og på restauranter og barer siden slutningen af oktober. Det var i forvejen et krav i offentlig transport - her blev det indført i august.

Danmark var ellers et af de lande, der var afventende over for at indføre krav om mundbind.

I april sidste år sagde Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, at styrelsen ikke mente, effekten var veldokumenteret.

Senere under epidemien i juli sidste år sagde Brostrøm, at mundbind ikke gav nogen mening i den situation, som landet befandt sig i. Men i august 2020 blev kursen ændret.

Der findes steder, hvor mundbindet stadig skal bæres trods mandagens lempelser. Mundbindet skal blandt andet stadig på hos stående passagerer i offentlig transport.

Copenhagen Medical, der driver en række teststeder, oplyser, at man vil fortsætte med et krav om mundbind i tråd med nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

De tilsiger, at mundbind stadig skal bæres i situationer med øget risiko for smitte. Det kan også være i venteværelser hos praktiserende læge eller vagtlæge.

- Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet.

- Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor har vi vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer, hvor der er en særlig risiko, siger vicedirektør Helene Probst, Sundhedsstyrelsen, i en skriftlig kommentar.