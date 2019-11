Artiklen: Fartbøder til brandbiler under udrykning er mangedoblet

Fartbøder til brandbiler under udrykning er mangedoblet

Blå blink og sirener er ikke en forsikring mod fartbøder.

Det har landets brandfolk måttet erkende, efter at automatiske fartkontroller - de såkaldte stærekasser - blev opsat flere steder i landet sidste år.

Således har politiet udskrevet 260 fartbøder til brandvæsenet fra 1. januar til 15. november i år.

Det skriver DR på baggrund af tal fra Danske Beredskaber.

Det er en markant stigning i forhold til tidligere, hvor landets brandfolk fik cirka 30 fartbøder om året - hovedsageligt fra fotovogne.

Stærekasserne tager ikke hensyn til, om et køretøj kører under udrykning.

Hvis der er kørt under udrykning, og der udskrives en bøde, skal brandvæsenerne bruge tid på at dokumentere, at bøden ikke er berettiget, fortæller sekretariatschef i Danske Beredskaber Bjarne Nigaard til Ritzau.

- Vi oplever, at stærekasserne, som jo ikke har en mand siddende, der kan se, hvad den blitzer, skaber en masse uhensigtsmæssige bøder og derefter bøvl for os i beredskabet.

- Vi skal bruge tid på at dokumentere, at der rent faktisk var tale om en lovlig udrykningskørsel.

- Hvis vi ikke kan det, fordi der måske er tvivl om tidspunktet, eller bøden bliver sendt for sent, så risikerer vi faktisk, at den chauffør, der sad bag rattet, mister sit kørekort og dermed mister sit arbejde, siger han til Ritzau.

Stærekasserne er sat op 11 forskellige steder i landet som et forsøg, men der er politisk flertal for, at de skal sættes op på flere veje.

Inden det sker, skal der findes en måde at beskytte de medarbejdere, der kører under udrykning, mener Danske Beredskaber.

Også ambulancer bliver blitzet af stærekasserne. Det skrev DR allerede i marts i år, hvorefter Vejdirektoratet og Rigspolitiet forsikrede, at der ville komme en løsning på problemet.

Men siden da er intet sket.

Til DR oplyser Vejdirektoratet, der ejer stærekasserne, at det siden april har holdt ét møde med Rigspolitiet om sagen. Vejdirektoratet afventer svar på en løsning fra Rigspolitiet.

Rigspolitiet oplyser i et skriftligt svar til DR, at politiet er i gang med at finde en løsning, som, man håber, er klar næste år.