Retten i Glostrup har tirsdag afsagt dom i en sag, der er endt med, at en 61-årig mand idømmes forvaring. (Arkivfoto)

Farlig mand får tredje voldtægtsdom og idømmes forvaring

Dna-spor har fældet en mand fra Brøndby, der for tredje gang er blevet dømt for voldtægt.

En voldtægtsforbryder er så farlig, at der er risiko for, at han fortsætter sine forbrydelser på fri fod.

Det har Retten i Glostrup tirsdag besluttet i en sag, hvor manden er blevet idømt forvaring for to voldtægter.

Manden, Adam Lucas Nielsen, er dømt for i september 2018 og den 3. januar 2019 at have brudt ind i en kvindes hjem i Brøndby, hvor han voldtog hende.

Kvinden anmeldte den 9. januar 2019 manden for voldtægten i januar, og hun anmeldte ham senere for forholdet begået i september sidste år.

Han er to gange tidligere blevet dømt for voldtægt, og det har fyldt i rettens afgørelse. I begge tilfælde brugte han samme fremgangsmetode, som han har været anklaget for ved Retten i Glostrup.

Sammen med fængsel på livstid er forvaring den eneste sanktion i dansk strafferet uden tidsbegrænsning.

Modsat en anbringelsesdom, som gives til sindssyge kriminelle, så er forvaringsdømte egnede til at afsone i et fængsel.

Kun personer, som dømmes for personfarlig kriminalitet og seksualforbrydelser, og som regnes for at være farlige, hvis de er på fri fod, kan idømmes forvaring.

I straffesager er praksis, at anklagemyndigheden læner sig op af en anbefaling fra Retslægerådet.

Rådet laver en mentalundersøgelse af den pågældende person og kan så her anbefale, at personen idømmes forvaring, hvis der er beviser for, at den pågældende er skyldig.

Retslægerådet er landets øverste lægelige myndighed i juridisk sammenhæng.

Undervejs har den 61-årige mand nægtet sig skyldig. Ifølge en pressemeddelelse fra Retten i Glostrup har han blandt andet forklaret, at han og kvinden aldrig havde haft seksuel omgang med hinanden.

De tekniske beviser skød dog den forklaring ned, da der blev fundet dna fra manden på kvindens undertøj.

61-årige Adam Lucas Nielsen har nu 14 dage til at beslutte sig for, om han vil anke dommen til Østre Landsret.