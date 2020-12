Farlig kørsel i Odense kan føre til fængsling

En bilist kørte onsdag så hasarderet og farligt i Odense, at han risikerer at måtte tilbringe juledagene i et arresthus.

Efter en jagt på cirka fem minutter lykkedes det for betjentene at få føreren til at stoppe, oplyser vagtchefen ved Fyns Politi.

Men i løbet af den tid kørte den 26-årige flere gange over for rødt.

Desuden måtte gående i flere tilfælde undvige for at undgå at blive ramt af bilen.

Ikke bare blev færdselsloven overtrådt. Kørslen indebærer ifølge politiet, at også en bestemmelse i straffeloven er i spil. Den handler om at bringe andre menneskers liv i fare.

Sagen drejer sig ifølge politiets opfattelse om det, der kaldes vanvidskørsel, og torsdag skal der afholdes grundlovsforhør i Retten i Odense.

En anklager vil bede dommeren om at varetægtsfængsle føreren af bilen på grund af kørslen.

I bilen var der to passagerer, men begge er blevet løsladt efter afhøring, oplyser Fyns Politi onsdag aften.