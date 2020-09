Far til Scarface og De uovervindelige

Og gangsterdramaet "Scarface", der gav skuespilleren Al Pacino sin udødelige stjernestatus.

Brian De Palma sad også i instruktørstolen, da Tom Cruise i 1996 spillede hovedrollen i den første "Mission Impossible".

I forbindelse med en af sine nyere film boede den amerikanske instruktør en periode i København.

Det var, da han i 2017 indspillede filmen "Domino", der har danske Nikolaj Coster-Waldau i hovedrollen.

Hverken filmen, den danske del af holdet bag eller opholdet i den danske hovedstad vandt dog Brian De Palmas hjerte.

I et efterfølgende interview med filmsitet The Playlist tog han afstand fra den måde, "Domino" var endt med at blive i de danske producenters hænder.

Han sagde desuden i den forbindelse:

- Det var min første oplevelse i Danmark og sandsynligvis min sidste.

Gennem karrieren er Brian De Palma flere gange blevet kaldt "spændingens mester", og han er ofte sammenlignet med gyserlegenden Alfred Hitchcock.

Ud over film til det store lærred er han kendt for at have lavet musikvideoen til "Dancing in the Dark" fra Brian De Palmas idol Bruce Springsteen, der ligesom instruktøren er fra New Jersey.

Senest har han arbejdet på to film, der endnu ikke har ramt biograferne: mordmysteriet "Sweet Vengeance" og "Catch and Kill", der baserer sig på Harvey Weinstein-skandalen i Hollywood.