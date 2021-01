Far sigtet for overgreb på eget barn

En far på omkring 40 år fra Frederiksværk er sigtet for at forsøge at voldtage sit barn, der var under 12 år på gerningstidspunktet.

Manden fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød klokken 11.15, hvor anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi begærer manden varetægtsfængslet.