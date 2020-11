Far idømt lidt over et års fængsel for 13 års mishandling

Gennem omkring 13 år mishandlede en far sine to døtre i Nordsjælland.

En gang blev den ene datters hoved slået så hårdt ind i en væg eller radiator, at hun besvimede. Den ene pige misbrugte han også en gang seksuelt ved at slikke hende på kønsdelen på et tidspunkt, hvor hun var 9-12 år.

Mishandlingen foregik fra pigerne var knap et år gamle, til de blev anbragt omkring 13 år senere.

Torsdag har Østre Landsret idømt den 62-årige far et år og tre måneders fængsel. Den lægger dermed tre måneder til straffen i forhold til Retten i Hillerøds dom fra december 2019.

- Det er en meget trist og grum sag om nogle piger, som har været udsat for omsorgssvigt og mishandling igennem så mange år, siger senioranklager Emil Folker.

Han mener også, at kommunen burde have grebet ind tidligere.

- Det ser uheldigt ud, at der har været nogle alarmklokker, som man ikke har handlet på. Det har efterladt pigerne med en opfattelse af, at ingen tror på dem, men retfærdigheden har sket fyldest her mange år efter, siger Emil Folker.

Pigerne har tidligere fortalt om vold i hjemmet til skolelærere, en skolepsykolog og egen læge, men hvor pigerne har trukket deres anklager tilbage af frygt for vold og repressalier fra farens side fortæller senioranklageren.

Men i oktober 2018 gik de som voksne til Nordsjællands Politi og anmeldte sagen.

Foruden faren er et 61-årigt familiemedlem idømt fem måneders fængsel for at have haft andet seksuelt forhold end samleje med den ene af pigerne på et tidspunkt, hvor hun var omkring ti år.

Han var ellers blevet frifundet i byretten.

- I byretten opstår der tvivl om, hvorvidt han kan være forvekslet med en anden, siger senioranklager Emil Folker.

Men i landsretten var der altså ikke tvivl om, at det var ham.

Strafniveauet er ifølge Emil Folker som i lignende sager.

- Det er simpelthen niveauet i de her sager. Det kan måske synes af lidt, men den største straf er måske det forhold, at han nu for altid er stemplet som en, der har krænket og svigtet sine børn groft, siger senioranklageren.

Det to mænd har begge nægtet sig skyldige gennem hele sagen.

Ingen af dem har været fængslet, men de vil komme til at afsone de ubetingede fængselsstraffe.