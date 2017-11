Far frifundet for anklager om voldtægt af seksårig datter

Anklagen mod faren gik på, at han adskillige gange skulle have tiltvunget sig samleje med datteren, når hun lå i sin seng. Det skal være sket i perioden 1. august 2016 frem til marts 2017.

En 40-årig mand er blevet frifundet for anklager om, at han skulle have voldtaget sin seksårige datter.

Han var desuden tiltalt for at have truet pigen, da han ifølge anklagen sagde til pigen, at hun ikke måtte fortælle det til nogen, da han ellers ville gøre det for evigt og ville sparke hende i numsen.

I sagen har pigen og flere fra pigens skole vidnet, men retten fandt det altså ikke bevidst, at voldtægterne eller truslerne skal have foregået, forklarer mandens forsvarer, Thomas Lorentzen.

- I sagen fandt retten, at der ikke var nogen som helst objektive beviser. Der var ikke nogen lægeundersøgelser, dna eller redskaber, som på nogen som helst måde underbyggede den tiltale, som var rejst.

- Min klient er selvfølgelig glad for dommen. Han har under hele sagen nægtet sig skyldig, og han har også haft opbakning fra sine familiemedlemmer, siger advokaten.

Anklagemyndigheden har 14 dage til at beslutte, om afgørelsen skal ankes. Hvis dommen ikke bliver anket, håber den 40-årige far at få kontakt til sin datter igen, forklarer advokaten.

- Udgangspunktet er, at man skal tilbage til kommunen og sige, at der er en frifindelse. Det er min klients ønske, at han selvfølgelig får genetableret et samvær og healet de sår, der er opstået med sagen.

- Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at sagen har været meget voldsom følelsesmæssigt for alle involveret - både for pigen, forældrene og nærtstående. Det er en familie, som skal hjælpes tilbage igen, siger Thomas Lorentzen.