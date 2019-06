Far er frifundet for seksuelle overgreb på sine døtre

En far er tirsdag blevet frikendt for at have forgrebet sig seksuelt på sine døtre i perioden mellem 2012 og 2017.

Det oplyser Retten i Næstved.

Her var den 42-årige far tiltalt for at have voldtaget sin ene datter, da hun var mellem seks og ni år gammel, mens han var tiltalt for på et andet tidspunkt at have presset sit erigerede lem mod sin anden datters bagdel.