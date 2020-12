Da en pige var 14 år, begyndte hendes far at begå seksuelle overgreb imod hende. Fredag har retten idømt faren seks års fængsel. (Arkivfoto)

Artiklen: Far dømt for fem års overgreb

En teenagepige blev adskillige gange voldtaget af sin far. Han er fredag blevet idømt seks års fængsel.

Gennem en femårig periode udsatte en far fra Brøndby sin teenagedatter for seksuelle overgreb.

Det har et nævningeting i Retten i Glostrup slået fast i en dom fredag, hvor den 54-årige mand er idømt seks års fængsel.

Faren var tiltalt for voldtægt og andet seksuelt forhold samt blufærdighedskrænkelse af datteren begået adskillige gange over en femårig periode.

Overgrebene stod på fra datteren var 14 år gammel, frem til at sagen blev anmeldt fem år senere.

Voldtægterne og overgrebene skete ifølge anklageskriftet adskillige gange og i perioder ugentligt eller hver anden uge.

Retten skriver om dommen på sin hjemmeside, at det er fundet bevist, at faren er skyldig i tiltalen.

Nævningene og dommerne lægger "navnlig vægt på datterens sammenhængende og troværdige forklaring om overgrebene." Datterens forklaring blev også til dels støttet af tekniske beviser.

- Retten bemærkede i øvrigt, at den 54-årige allerede efter sin egen forklaring havde en særdeles grænseoverskridende adfærd over for datteren, skriver retten.

Med dommen på seks års fængsel er der lagt vægt på karakteren, antallet og grovheden af de seksuelle overgreb, som er begået mod datteren i eget hjem.

Faren nægter sig skyldig, og han har valgt at anke dommen. I retten har han blandt andet forklaret, at han og datteren havde et godt og helt almindeligt far-datter-forhold.

Han har siddet varetægtsfængslet siden april og skal også sidde fængslet under ankesagen.