Far dømt for at voldtage sin lille datter flere gange

En 41-årig mand er fredag idømt fem års fængsel for at have voldtaget sin i dag seksårige datter. Han anker.

Danmark - 15. januar 2021 kl. 16:44 Af Ritzau Kontakt redaktionen

En 41-årig far er idømt fem års fængsel for at have voldtaget sin i dag seksårige datter flere gange. Det har Retten i Sønderborg fredag afgjort, oplyser anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi fredag på Twitter. Dommeren har afgjort, at manden skulle forblive varetægtsfængslet efter dommen, som den 41-årige har valgt at anke til Vestre Landsret. Han har dog ikke kæret kendelsen om fortsat fængsling. Det var pigens mor, som anmeldte sagen til politiet 25. juni 2020. Dagen efter blev den 41-årige varetægtsfængslet, og han har siddet fængslet lige siden. Han har under sagen nægtet sig skyldig i anklagerne.

