Far dømt for at voldtage sin egen datter gennem fire år

Fra hun var fem til hun var ni år gammel blev en nu 19-årig kvinde udsat for en stribe voldtægter af sin egen far.

Faren har under hele sagen nægtet sig skyldig, og han ankede på stedet dommen til Østre Landsret, oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Voldtægterne fandt sted i perioden fra 2006 til 2010 under farens samvær med sin datter. Både flere steder på Island og i et sommerhus på Fyn blev pigen udsat for overgreb.

Den nu voksne kvinde har ikke set sin far siden 2010.

I december 2018 anmeldte Nyborg Kommune sagen til Fyns Politi. Efterforskningen viste, at faren formentlig opholdt sig i Spanien, og 2. juni 2020 blev han i et retsmøde varetægtsfængslet uden selv at være til stede.

Dermed kunne der udstedes en europæisk arrestordre på ham. Den 17. oktober sidste år blev han anholdt i den spanske by Alicante, og halvanden måned senere blev han udleveret til Danmark.

Ifølge senioranklager Jacob Thaarup er sagen på flere måder usædvanlig.

- Dels er der tale om en lang række af meget grove overgreb mod den tiltaltes egen datter, dels er det en sag, hvor vidneforklaringerne har spillet en helt afgørende rolle, fordi tidsrummet mellem anmeldelsen og selve overgrebene er så stort, at der ikke har været nogen fysiske beviser i sagen, udtaler han i pressemeddelelsen.

- Særlig det faktum, at pigen havde betroet sig til to veninder meget tidligt i forløbet, har været en afgørende faktor for, at vi overhovedet kunne rejse sagen og i dag få gerningsmanden dømt.

Foruden de mange grove overgreb, hvor manden enten brugte eller truede med vold, var han også tiltalt for mishandling af datteren. Det skal være sket ved, at han sparkede hende og slog hende med blandt andet en kagerulle.

- Men retten fandt, at der ikke var tale om mishandling i lovens forstand. I stedet var der tale om vold efter den mildere voldsparagraf, og derfor er forholdene forældede, forklarer Jacob Thaarup.

Foruden de fire års fængsel blev faren, der er islandsk statsborger, udvist for altid.