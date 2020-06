Far blev overfaldet af søn med økse og jagtkniv

En mand fra Nyborg slap med overfladiske skader, efter at hans søn havde opsøgt og overfaldet ham med en økse og en jagtkniv, oplyser Fyns Politi.

Volden skete omkring midnatstid natten til søndag. Sønnen, der er 27 år, sigtes for vold af særlig farlig karakter og for at have overtrådt våbenloven, oplyser vagtchef Milan Holck Nielsen.