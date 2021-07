Fans slipper for isolation efter Baku-tur

Hidtil har det været et krav, at indrejsende fra Aserbajdsjan til Danmark skulle i ti dages karantæne. Men det er nu ophævet, oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Omkring 1000 danske fodboldfans rejser til Baku i Aserbajdsjan for at se landsholdet spille EM-kvartfinale mod Tjekkiet lørdag aften.

Det betyder, at de danske fodboldfans slipper for isolation efter hjemkomst.

Lempelsen kommer, efter at EU har opdateret sin liste over tredjelande, som medlemslandene kan vælge at åbne for indrejse fra.

Aserbajdsjan er blevet føjet til listen, fordi landet lever op til en række kriterier om blandt andet et lavt antal af nye coronasmittede.

Også i Danmark har den nationale coronaarbejdsgruppe vurderet smittesituationen i Aserbajdsjan og besluttet at ændre risikovurderingen for landet fra orange til gul.

Det betyder blandt andet, at der fra lørdag klokken 16 ikke længere gælder krav om isolation efter hjemkomst fra Aserbajdsjan.

- Det er en god nyhed for de tilrejsende danske fodboldfans, som derved slipper for at gå i isolation efter hjemkomst fra Aserbajdsjan, lyder det i pressemeddelelsen fra Udenrigsministeriet.

Lempelsen er til stor glæde for fans, der fredag sætter kurs mod Baku.

Det siger Jonathan Lindgård Witt, Head of Sports ved Travel Sense, der sender hundredvis til Baku fredag.

- Efterspørgslen har været rigtig stor i forhold til, at det er et sted som Baku, vi skal hen.

- Det er lidt sent, lempelserne af karantæneregler kommer. Men det er klart en stor glæde for mange, som har taget chancen og tager afsted, siger han til TV 2.

Der er langt til Baku. To tidszoner og en flyvetur på lige under fem timer. Derudover skal der være styr på test og visum.

Det har været omkostningsfuldt, men det er det hele værd, siger Alexander Einar Hauksson, som er en af de fans, der rejser afsted fredag.

- Oplevelsen kommer ikke igen, men det gør pengene.

- Det bliver en fantastisk oplevelse. Og selv om vi ikke er så mange som i Amsterdam, så kommer de til at kunne mærke os, siger han til TV 2.

Der er en række krav for danske fans for at få lov at overvære kvartfinalen i Baku.

Det indebærer blandt andet, at man skal have et dansk pas med mindst seks måneders gyldighed, negativ PCR-test, som er højst 72 timer gammel, og have ansøgt og fået tildelt visum.

UEFA oplyser til Fanservice for Danmark, at der torsdag var solgt knap 1000 billetter til EM-kvartfinalen til danskere.

Til sammenligning var Tjekkiets forventning torsdag, at omkring 100 tjekkiske fans vil være at finde på stadion lørdag.

Kampen i Baku skal spilles på et gigantisk, olympisk stadion i byen. Her er der normalt plads til knap 70.000 personer.

Lørdag vil der dog kun blive lukket 33.000 mennesker ind. Heraf har UEFA sat 2500 billetter til salg til danske fans.

Danmark spiller kvartfinale mod Tjekkiet ved EM lørdag aften i Baku. Der er kampstart klokken 18.00.

Vinderen af kampen går videre til semifinalen, hvor modstanderen er enten England eller Ukraine.

Både semifinalen og finalen bliver spillet i London i England.