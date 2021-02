Familievejleder inden skoleåbning: Forældre skal tage det roligt

Og ifølge familievejleder og socialpædagog Lola Jensen skal forældrene ikke frygte, at det bliver et stort problem for børnene at omstille sig igen.

Mandag vender de yngste børn tilbage i skole, når skolernes 0.-4.-klasser åbner igen for første gang siden december, hvor spredningen af covid-19 fik regeringen til at lukke dem.

De skal heller ikke forberede børnene meget mere, end de ville gøre normalt, inden børnene skal i skole, fortæller hun.

- Man skal forberede sig selv mere end man skal forberede børnene. De kan rigtig meget af sig selv, hvis forældrene tager det fra oven og ned. Børnene smittes af det, vi byder dem.

- Selvfølgelig er der forskel på børn, men hvis du i det store og hele tænker, at det her er bare som en lang sommerferie, så afleverer du børnene, og så føler de også bare, det er sådan, siger hun.

Det er vigtigt, at forældrene ikke kører situationen op. For børnene bliver det naturligt at komme tilbage, og selv hvis der er problemer, er det bedst for børnene, at forældrene har en rolig tilgang til det ifølge Lola Jensen.

- Man skal forberede sig på, at de kommer hjem fra skole, og så er der ikke sket den store forskel. Der kommer til at gå noget tid, før de finder hinanden igen i skolen.

- Forældrene skal tage tingene, som de byder sig. I morgen vil nogle børn sige, de ikke vil i skole igen, og så er det måden du agerer på, der betyder noget. Du skal fortælle dem, at skolen kan give dem noget, siger Lola Jensen.

Hun mener, at mange forældre fejlagtigt taler med børnene om det, der kan være svært, i stedet for at tale med barnet om, hvad der kan lade sig gøre. Man skal hjælpe med mulighederne, ikke umulighederne, lyder det.

Hun anerkender dog, at nogen børn vil have rykket sig meget fagligt, mens andre har haft sværere ved hjemmeundervisningen. Og nogen vil have set en masse venner i hele periode, mens andre har været alene.

Men det er helt naturligt, og derfor vil der også gå noget tid, før alle børn finder sig til rette, siger familievejlederen.

Mens de ældste elever må vente, vender de yngste elever altså tilbage mandag.

Reglerne for nødundervisning fortsætter i den kommende periode, og det betyder blandt andet, at klasserne kan gøres mindre, og undervisningstimerne er fleksible.