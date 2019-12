Familier hyrede tidligere au pairer til sort rengøring

Et samlet bødebeløb på flere millioner kroner lander de kommende dage hos en række nordsjællandske familier, efter at de har hyret tidligere au pairer til at gøre rent.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Fagbladet 3F, efter at det i foråret kom frem, at 84 familier blev undersøgt for at have hyret fem filippinske kvinder til at gøre rent, uden at kvinderne havde den nødvendige arbejds- eller opholdstilladelse.