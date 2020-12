Politiet søgte blandt andet efter den forsvundne Maria From Jakobsen ved Skibby i Roskilde Fjord i slutningen af november. (Arkivfoto)

Familien takker for hjælp til forsvunden psykologs børn

Efter få dage er der givet over 800 bidrag til en indsamling, som er iværksat af Maria From Jakobsens familie.

Familien efter den forsvundne psykolog Maria From Jakobsen har taget initiativ til en indsamling til fordel for kvindens to børn.

Hendes mand - præsten Thomas Gotthard - er varetægtsfængslet og sigtet for at have dræbt den 43-årige kvinde, men liget er ikke fundet. Hun forsvandt i oktober fra familiens hjem i Frederikssund.

Flere medier - blandt andet Ekstra Bladet - har skrevet om indsamlingen.

Indsamlingen er annonceret på en hjemmeside, hvor det fremgår, at pengene skal bruges til at dække udgifter til advokatbistand, psykologhjælp, dagtilbud og hverdagsting som tøj og sko til børnene.

Det skyldes, at der ikke indløber indtægter fra deres forældre.

Børnene er henholdsvis otte og ti år. Siden deres fars anholdelse i november har de boet hos deres bedsteforældre, fremgår det af hjemmesiden.

Til Ekstra Bladet fortæller Maria From Jakobsens svoger, Niels From, at familien frem til tirsdag morgen havde modtaget 825 bidrag. Indsamlingen begyndte 26. december.

Hvor mange penge bidragene samlet udgør, oplyser han ikke.

- Det er ikke det, vi fokuserer på lige nu, men vi vil gerne sige tak for de bidrag og tanker, der er kommet, siger Niels From til Ekstra Bladet.

På indsamlingens hjemmeside skriver familien:

- Indsamlingens primære formål er at dække omkostninger, som følger af Marias forsvinden, og som afholdes af Marias familie.

Derudover har indsamlingen til formål at samle penge til en dusør, der betales til den person, der måtte lede politiet frem til Maria From Jakobsen.

Familien har udlovet en dusør på 10.000 kroner.

I første omgang var der tilsyneladende ikke tale om en drabssag.

Politiet udsendte således i slutningen af oktober en efterlysning, da Maria From Jakobsen ifølge hendes mand havde forladt parrets hjem i nedtrykt sindstilstand og var forsvundet.

Men senere fik politiet mistanke om, at der var sket en forbrydelse, og tre uger efter Maria From Jakobsens forsvinden blev hendes mand anholdt, fængslet og sigtet for drab.