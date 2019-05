Familien Holch Povlsen takker skotterne for deres støtte

I flere skotske aviser takker familien Holch Povlsen for medfølelsen og støtten efter tabet af deres tre børn.

Det sker i helsidesannoncer i aviserne Scotsman og Press and Journal. Det skriver britiske The Guardian.

Ægteparret Anne og Anders Holch Povlsen mistede tre af deres fire børn under ét af flere angreb, der fandt sted i Sri Lanka påskedag.

Annoncen, som bærer børnene Alfred, Agnes og Almas initialer, begynder med et "tak" og fortsætter:

- Vi sender vores dybeste taknemmelighed for de kondolencer og den sympati, vi har fået efter på tragisk vis at have mistet vores tre elskede børn, står der ifølge The Guardian.

- Det skotske højland har givet vores familie mange særlige minder. Derfor rører de mange støttende ord os dybt.

Parret ejer i alt 80.000 hektar jord i det skotske højland ifølge avisen.

De tre børn blev begravet i Aarhus Domkirke lørdag 4. maj. Både kronprinsfamilien og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var med til ceremonien.

Parret udtrykker taknemmelighed for, at et af deres børn overlevede.

- I vores dybe sorg er vi taknemmelige for, at vi fortsat har vores datter, Astrid. De kærlige minder om vores tre børn og deres vidunderlige væsner vil for altid være i vores hjerter.

Anders Holch Povlsen er ejer af tøjfirmaet Bestseller og storaktionær i den britiske netbutik Asos.

Siden 2007 har han gennem selskabet Wildlands arbejdet for at bevare og genskabe landskaber i Skotland.

Mindst 253 mennesker mistede livet ved angrebene i Sri Lanka.

Flere hundrede blev såret, da bomberne ramte både hoteller og kirker i landet.