Familiefesten må vente til senere

Landets biskopper har mandag holdt møde og opdateret den vejledning, som Folkekirkens præster følger under coronakrisen. Vejledningen anbefaler nu, at dåb og vielser udskydes til senere, og hvis disse familiebegivenheder alligevel gennemføres, så skal det ske med færrest mulige deltagere det vil sige de nærmeste pårørende og vidner.

I vejledningen står der også nu, at konfirmationer til og med påske bør udskydes, og at præsterne må indstille forældrene på, at det kan ske for samtlige af forårets konfirmationer.

