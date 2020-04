Familiefar idømmes forvaring for drab på sin kone

En 39-årig mand er fredag ved Retten i Roskilde blevet idømt forvaring for i 2018 at have dræbt sin kone samt for vold mod hende og parrets tre børn.

Derudover mister Abdul Wahab Khan retten til at arve konen, og han får heller ikke del i forsikringerne eller pensionerne i forbindelse med hendes død.

Retten har ved strafudmålingen blandt andet lagt vægt på, at Khan fire gange før er blevet dømt for vold, og Retslægerådets og en retspsykiatrisk erklæring om, at han er til fare for sine omgivelser.

Han udsatte sin kone for grov vold i ti år frem til hendes død i oktober 2018 på skiftende adresser- blandt andet i familiens hjem i Lejre syd for Roskilde.

Retten slog retten desuden fast, at kvinden i to måneder op til sin død blev udsat for "systematisk mishandling", hvor hun blev slået med blandt andet et aluminiumsbat, en skruemaskine og med bagsiden af en økse.

Aftenen inden kvinden afgik ved døden, slog manden hende med knyttet hånd samt med et bat i ansigtet, hovedet og på overkroppen.

En retsmediciner har tidligere vurderet, at hun ikke ville være død, hvis ikke hun "var tilført disse skader", lyder det i kendelsen vedrørende skyldsspørgsmålet.

Parrets to ældste børn har vidnet under retssagen, hvor de blandt andet har fortalt om deres fars mishandling af moren.

- Begge forklaringer har været meget detaljerede, sikre og sammenhængende og har fremtrådt særdeles troværdige, sagde retsformanden, da hun læste kendelsen op.

Derudover har retten lænet sig op ad de undersøgelser, der blev foretaget efter kvinden kom på hospitalet, og ved "det retslægelige ligsyn og obduktionen".

Skaderne, man fandt her, stemmer nemlig godt overens med den vold, som børnene har berettet om.

Børnene har også fortalt om den vold, som deres far har udsat dem for.

Én af dem er blevet slået "adskillige gange" med et bælte over ryggen, har fået tildelt flere lussinger og er blevet slået i hovedet med en to-liters sodavandsflaske.

Abdul Wahan Khan ankede på stedet dommen til Østre Landsret.