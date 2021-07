Familiefar dømt for coronademo - landsret nedsætter straffen

Han var taget med toget til København for at besøge nogle venner. Kammeraterne gik en tur i indre by og endte ved Rådhuspladsen, hvor sortklædte demonstranter fra gruppen Men in Black var samlet.

En søndagsudflugt til København fik store konsekvenser for en 31-årig mand fra Nordfyn, da han 9. januar endte midt i et inferno af romerlys og kanonslag under en demonstration mod coronarestriktionerne.

Her fik han efter eget udsagn stukket et romerlys i hånden, som han - optændt af den dramatiske stemning - affyrede ud over pladsen.

Et af skuddene fra romerlyset ramte en politibetjent på armen. Den 31-årige mand blev anholdt og siden idømt et år og seks måneders fængsel ved Københavns Byret for sin deltagelse i optøjerne.

Mandag er straffen blevet nedsat med otte måneder i Østre Landsret. Landsretten idømmer således den 31-årige familiefar ti måneders fængsel.

En væsentlig forklaring på strafnedsættelsen er, at retten ikke dømmer efter den såkaldte coronaparagraf - straffelovens paragraf 81d.

Paragraffen kan skærpe straffen i sager, der er relateret til coronaudbruddet - og i byretten blev manden netop dømt efter denne paragraf.

Derudover lægger landsretten stor vægt på den tiltaltes gode personlige forhold, fortæller landsdommer Julie Arnth Jørgensen.

Den 31-årige mand var ansat som sikkerhedsvagt i en forretning i Odense, inden han blev dømt i sagen om demonstrationen i København.

Han boede sammen med sin kæreste og sin datter og brugte blandt andet sin fritid på bestyrelsesarbejde i sin datters daginstitution.

Han har siddet varetægtsfængslet siden 9. januar. Retten har besluttet at løslade den 31-årige mand efter dommen.

- Du løslades og kan tage hjem til din familie, og så regner vi ikke med at se dig her i landsretten igen, lød det fra Julie Arnth Jørgensen.

Mandens familie var mødt op til domsafsigelsen. Da Julie Arnth Jørgensen læste afgørelsen op, var hans familie tydeligt lettet, og hans kæreste tog sine hænder op til ansigtet og brød ud i gråd.

Inden domsafsigelsen fortalte den tiltalte, at sagen har haft store konsekvenser for ham og hans familie.

Han har mistet sit job og sin bestyrelsespost, og hans kæreste og datter har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen uden ham.

Han understregede flere gange, at han inderligt fortryder, at han affyrede romerlyset under demonstrationen i januar.

- Selvfølgelig skal jeg have en straf, for jeg har gjort noget forkert.

- Men jeg er en ganske almindelig borger, der betaler skat og passer mine ting. Min familie har det svært, min datter har det svært. Min datter har virkelig brug for mig nu, lød det fra den 31-årige mand.

Demonstrationen i januar har medført en række retssager for blandt andet vold mod politiet og forstyrrelse af den offentlige orden.

Foreløbig er 11 afgjort i byretten. Flere er anket, og af dem har Østre Landsret taget stilling til tre sager.

Da landsretten i de to første sager afviste at dømme efter coronaparagraffen, besluttede Anklagemyndigheden at droppe at rejse tiltale efter paragraffen i sager relateret til demonstrationer mod coronarestriktionerne.

Derfor var det på forhånd bestemt, at der ikke skulle dømmes efter paragraf 81d i sagen mod den 31-årige fynbo.